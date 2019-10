PARMA VERONA D'AVERSA INTER / È già vigilia di campionato in casa Parma. Nella conferenza pre Parma-Verona Roberto D'Aversa è tornato a commentare anche gli episodi del match contro l'Inter: "Quello che a volte ti fa pensare è che se vedo il gol che ci hanno annullato contro il Sassuolo difficilmente accetto quello dato all’Inter. Detto questo c'è chi opera e non è facile fare l'arbitro, non è semplice giudicare.

Per il resto le polemiche non servono a nulla, per me si tratta una forma di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Sono addetti ai lavori come noi".

Testa, dunque, al Verona di Juric: "La partita di San Siro va accantonata. Ma non deve esserci una prova di maturità, ci deve essere una squadra che deve fare risultato contro una diretta concorrente. Mi aspetto che interpretiamo la partita nel migliore dei modi. La partita di sabato va accantonata, domani ci aspetta una gara molto più difficile rispetto a quella di San Siro. Il Verona sta facendo molto bene. Rispetto all'andamento delle partite ha anche raccolto meno di quanto ha fatto vedere".