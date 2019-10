JUVENTUS DOUGLAS COSTA / L'ultima sua apparizione in campo è datata 14 settembre: da allora Douglas Costa ha dovuto affrontare un problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco più a lungo del previsto. Il calvario per l'esterno della Juventus sembra essere però finalmente giunto al capolinea: l'ex Bayern Monaco ha iniziato oggi a lavorare con il resto dei compagni e su 'Instagram' ha pubblicato un post che avvicina il suo rientro.

"Work in progress 99%" la frase che ipotizza un rientro molto vicino.

Le ultime notizie sulla Juventus: CLICCA QUI!

Douglas Costa sembrava potesse tornare dopo la pausa per le nazionali di ottobre ma invece è rimasto ancora fuori: ora il rientro sembra davvero imminente anche se difficilmente Sarri lo lancerà nella mischia già mercoledì contro il Genoa. Più facile ipotizzare, se non dovessero sorgere imprevisti, una sua convocazione per il derby contro il Torino.