Udinese, Tudor a rischio: la decisione della società

UDINESE TUDOR RITIRO / L'Udinese in ritiro: questa la decisione della società, condivisa dalla squadra, dopo la pesante disfatta di Bergamo.

Il 7-1 subito dall'Atalanta ha lasciato il segno tra i friulani con la posizione di Tudor ora a rischio: tra i possibili sostituti Gattuso, Prandelli, Ballardini e Di Biagio , ma la società ha deciso di continuare almeno per il momento con l'attuale allenatore. Il turno infrasettimanale e la posizione di classifica che comunque è al momento tranquilla (10 punti, tredicesimo posto) hanno spinto la società ad evitare il ribaltone in panchina cercando il riscatto sul campo contro la. Proprio in vista della sfida contro i giallorossi, si è deciso di anticipare di un giorno il ritiro pre-partita: scelta che era stata anticipata ieri da Pierpaoloed oggi è stata confermata.