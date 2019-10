INTER INFORTUNIO SENSI / Buone notizie per Antonio Conte in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Stefano Sensi è infatti vicino al ritorno in campo dopo il risentimento accusato al muscolo psoas: come testimoniato dallo stesso giocatore sui social, il centrocampista ha ripreso a correre e nei prossimi giorni intensificherà il percorso di recupero.

L'ex Sassuolo salterà sicuramente la trasferta di Brescia e potrebbe andare in panchina già contro il Bologna, ma l'obiettivo dello staff medico è di averlo pienamente recuperato per il decisivo match di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma martedì 5 novembre. Antonio Conte è dunque pronto a riaccogliere la rivelazione di questo inizio di stagione.