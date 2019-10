CALCIOMERCATO INTER MAROTTA / Marotta si schiera dalla parte di Antonio Conte, che dopo il pareggio col Parma si era lamentato 'reclamando' rinforzi a gennaio.

"E' un momento di difficoltà, sono venuti meno dei giocatori e di conseguenza l'allenatore è in difficoltà - le parole dell'ad nerazzurro a margine dell'assemblea dei soci in cui è stato approvato il bilancio 2019 - Noi sappiamo che c'è emergenza, sappiamo che possiamo crescere ancora e vediamo al mercato di gennaio con grande ottimismo. Siamo pronti a cogliere le opportunità, riteniamo noi stessi di intervenire sul mercato''. Marotta è stato chiaro: a gennaio l'rafforzerà la rosa, accontentando Conte. La priorità sarà il centrocampo - il desiderio del tecnico è Vidal - ma anche in attacco potrebbe arrivare qualcuno, magari un vice.