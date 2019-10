BRESCIA-INTER DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE INFRASETTIMANALE CONTE CORINI BALOTELLI LUKAKU - Secondo anticipo del martedì, valido per la decima giornata del campionato di Serie A: si affrontano, in uno dei tanti derby lombardi, Brescia-Inter.

I padroni di casa, guidati da Eugenio confermato sulla panchina delle 'Rondinelle' dal patron Cellino ), sono reduci dalla sconfitta esterna subita in rimonta contro il Genoa dell'esordiente Thiago Motta; i nerazzurri di Antonio arrivano, invece, all'appuntamento dopo il pareggio conquistato, non senza fatica, contro il Parma tra le mura amiche nel turno precedente. Atteso ex della sfida è Mario Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mario Rigamonti'.

FORMAZIONI BRESCIA-INTER

BRESCIA (3-5-2): Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma, Balotelli. All. Corini

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20; Napoli 17; Roma 16; Lazio e Cagliari 15; Parma** 13; Fiorentina, Bologna e Verona** 12; Torino 11; Milan e Udinese 10; Sassuolo*; Lecce e Genoa 8; Brescia* e Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno

** una partita in più