INTER MAROTTA CONTE / "Il continuo miglioramento delle performance dentro e fuori dal campo è motivo di grande orgoglio e stimolo. Il percorso di crescita dell’Inter in ambito sportivo è stato costruito su basi solide".

Pensieri e parole di Beppea margine dell' assemblea dei soci dell'Inter in cui il club ha approvato ild'esercizio 2019 che ha registrato una perdita di 48,4 milioni ma soprattutto un aumento difino alla cifra record di 417 milioni di euro. "L’avvio estremamente positivo di questa stagione è sicuramente importante per proseguire con grande fiducia - ha aggiunto l'amministratore delegato della società targata, come riporta il sito ufficiale - La scelta di un allenatore dalla mentalità vincente e di calibro internazionale come Antonioe la forza di un gruppo unito, con ampia componente italiana, ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi".