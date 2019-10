CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE ISCO / Il Real Madrid vive un’altra stagione complessa, ma Florentino Perez non avrebbe intenzione di rivoluzionare il suo organico durante il calciomercato di riparazione. L’obiettivo del presidente blanco resta quel Kylian Mbappé che lo ossessiona da due anni e per il quale, invece, prepara follie in vista dell’estate prossima.

Nel frattempo, il patron (che non esclude l’esonero di Zidane se i risultati continuassero a latitare) valuta diverse cessioni che, se portate a termine, potrebbero causare qualche sorpresa anche in entrata. La prima, e la più importante, riguarda Gareth Bale.

Il gallese oggi è volato a Londra, ufficialmente autorizzato da Zinedine Zidane e per ragioni personali, ma secondo ‘AS’ dietro il viaggio ci sarebbe un incontro col suo agente e la possibilità di un addio nei prossimi mesi.

La relazione dell’attaccante con il Madrid è ai minimi termini: i continui infortuni lo hanno obbligato a saltare quasi la metà dei match disputati e il giocatore ha chiesto allo staff medico di non diffondere più notizie ufficiali sulle sue condizioni fisiche. Il feeling con piazza e compagni non è mai decollato e quello con Zidane ancora meno: il francese lo avrebbe volentieri ceduto qualche mese fa e non si opporrebbe al suo addio ora.

Situazione simile vive Isco, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it per ora esclude un suo trasferimento a gennaio, nonostante la società sarebbe ben lieta di disfarsene. L’andaluso è da tempo nella lista della Juventus, ma diversi club di Premier potrebbero farsi avanti nelle prossime settimane. Una doppia cessione che avrebbe del clamoroso e che, a quel punto, obbligherebbe i merengues a muoversi anche in entrata.

