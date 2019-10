Milan, tornano Caldara e Bonaventura

MILAN PIOLI CALDARA BONAVENTURA / Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a ripartire per non buttare la stagione. Dopo i passi falsi con Lecce e Roma, i rossoneri dovranno vedersela con la Spal a San Siro.

Per l'occasione il tecnico ex Fiorentina potrebbe ritrovare Giacomoe Mattia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Entrambi i calciatori, infatti, hanno svolto l'intero lavoro con il resto del gruppo.