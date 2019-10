INTER ASSEMBLEA BILANCIO / Inter, fatturato da record. Oggi l'assemblea dei soci nerazzurri ha approvato il bilancio 2019, chiuso con un rosso di 48,4 milioni di euro. I ricavi del club nerazzurro sono aumentati del 20% rispetto alla passata stagione, giungendo a quota 417 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta ottenuta dalla società nella sua storia.

"A contribuire all’incremento del fatturato", come recita la nota ufficiale del club, "sono i 138 milioni di ricavi da sponsor (+9% rispetto all’esercizio precedente), così come i ricavi da stadio generati dalla media record di 61.419 spettatori che durante ogni gara casalinga hanno fatto sentire il proprio supporto alla squadra, confermandosi come il primo pubblico d’Italia ed affermandosi al quinto posto nella graduatoria europea". Inoltre, "nel corso della stagione", l'Inter "ha soddisfatto i requisiti di break even cumulativo, uscendo così dal regime di UEFA Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e dimostrando la stabilità delle proprie performance di business".