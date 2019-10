SONDAGGIO TWITTER MILAN / Con Pioli, il Milan non ha avuto alcuna scossa.

Secondo il 60% dei follower di Calciomercato.it , in risposta al sondaggio (vedi in basso), per risollevare la squadra Maldini e Boban dovrebbero richiamare un tecnico come o lo stesso. Per il 24%, invece, il tecnico emiliano è l'uomo giusto per rilanciare Calhanoglu e compagni, mentre il restante 16% considera il ritorno dila soluzione migliore.