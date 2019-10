JUVENTUS ALEX SANDRO / Riprendersi subito, archiviare il pareggio di Lecce e tornare a correre: Alex Sandro ha chiaro in mente quel che deve essere il cammino della Juventus. A 'Sky' il brasiliano spiega: "Quando non vinciamo non siamo contenti. Abbiamo imparato, dobbiamo continuare: abbiamo creato tantissimo, nelle prossime partite dobbiamo fare gol. Mi sento bene, lavoro bene, anche il recupero qui lo facciamo benissimo: sono contento quando gioco".

THIAGO MOTTA - "Lo conosco, ma non l'ho mai affrontato.

E' uno intelligente, da giocatore voleva sempre la palla: credo che la sua squadra farà lo stesso. Ci aspetta una partita tosta, ma dobbiamo vincere, è una gara fondamentale per il campionato".

AVVERSARIA SCUDETTO - "Ci sono tante squadre, anche con il Lecce è stata difficile. Napoli, Inter e Atalanta stanno facendo benissimo".

DE LIGT - "Dobbiamo infondere un po' di esperienza, un po' di tranquillità ai più giovani. Ma non lo vedo in difficoltà, è un giocatore fortissimo e sono sicuro che farà meglio in ogni partita che giocherà. E' uno importante per la squadra".