BRESCIA CORINI CELLINO / Si va avanti con Corini: questa la presa di posizione del presidente del Brescia Massimo Cellino in merito alle voci su un possibile esonero dell'allenatore dopo il ko contro il Genoa di sabato sera.

Nelle ultime ore si è parlato di un incontro con Prandelli e di una posizione sempre più a rischio per il tecnico della promozione, ma Cellino in una breve dichiarazione riportata da 'gazzetta.it' ha confermato l'allenatore: "In queste settimane sono sempre stato molto vicino a Corini perché comprendo la situazione. A Genova c'è stato un brutto stop ma io continuo ad avere fiducia in lui e non ho mai contattato nessun altro allenatore".

Le ultimissime sul mercato: CLICCA QUI!

Il Brescia è attualmente penultimo in classifica insieme alla Spal con sette punti in otto partite (c'è da recuperare quella con il Sassuolo che si disputerà a dicembre): l'ultima vittoria risale al 21 settembre e nelle ultime cinque gare disputate è arrivato un pareggio e quattro sconfitte.