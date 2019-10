CALCIOMERCATO INTER ZANIOLO / Beppe Marotta ha confermato nel pre Parma-Inter che in futuro approderanno in nerazzurro altri calciatori italiani. L'obiettivo dell'ad è quello di creare un'ossatura nazionale come alla Juventus, per lui la migliore 'ricetta' per puntare a vincere soprattutto in Serie A. In tal senso i due grandi obiettivi in vista della prossima estate sono Sandro Tonali del Brescia e Federico Chiesa della Fiorentina.

Sul primo c'è mezza Europa e il prezzo del cartellino cresce quasi di giorno in giorno, mentre sul secondo l'dovrà vincere le resistenze del club di Rocco Commisso oltre che convincere il classe '97 a stralciare il suo accordo con laper un quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Stando a 'Interlive.it' un terzo grande nome che potrebbe esserci o rifinire sulla lista della dirigenza interista è quello di Zaniolo, nelle ultime giornate di campionato tornato ad esprimesi sui livelli di buona parte della passata stagione. Il fantasista classe '99 è, come noto, un ex Primavera certamente rimpianto in casa nerazzurra. Marotta provò a riportarlo ad Appiano già l'estate scorsa, quando con la Roma si iniziò a parlare di un possibile affare Icardi. Il 20enne di Massa è stato blindato (con rinnovo fino al 2024) dai giallorossi due mesi fa, ma un'offerta molto importante farebbe senz'altro vacillare Pallotta.