CALCIOMERCATO NAPOLI TERZINI / L'emergenza c'è come la necessità per Carlo Ancelotti di fare di necessità virtù: dopo l'infortunio di Malcuit, il Napoli si trova con pochi terzini a disposizione nel corso di una prima parte di stagione che ha visto gli esterni difensivi infortunarsi con cadenza regolare.

Attualmente il punto forte del reparto è, autentica sorpresa positivi degli azzurri; mercoledì contro l'dovrebbe tornare a disposizione, poi per i partenopei le alternative iniziano a venire meno.

C'è Ghoulam tra i disponibili ma l'algerino, per ammissione dello stesso allenatore, "non è pronto" per giocare e chissà quando riuscirà a convincere l'ex Milan: fuori dai convocati in Champions, non è entrato in campo contro la Spal neanche quando di è fatto male Malcuit, con Ancelotti che gli ha preferito un Allan fuori posizione. Rientrerà a breve Hysaj ma l'albanese era dato per partente a gennaio, anche se ora le cose potrebbero cambiare. Coperta corta che può essere allungata adattando Maksimovic (anche lui finora fermo ai box) a destra e Luperto sul versante opposto. L'alternativa sarebbe andare alla ricerca di un terzino svincolato pronto fin da subito: ipotesi al momento da considerare molto remota, ma pur sempre possibile.

Tra i nomi di terzini liberi troviamo Ignazio Abate, che ha avuto un breve passato al Napoli, Giulio Donati, Ivan Strinic (altro ex azzurro) e anche Fabio Coentrao (che Ancelotti ha avuto al Real Madrid).