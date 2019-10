JUVENTUS RONALDO / Dagli obiettivi per il futuro alla rivalità con Messi: Cristiano Ronaldo si racconta a 'France Football' in un'intervista che sarà pubblicata martedì 29 ottobre.

In alcuni estratti messi online dalla rivista francese, l'attaccante dellaracconta: "Il mio obiettivo è di rimanere giovane man mano che invecchio. Voglio restare così competitivo. Mi di un giocatore che gioca tanto quanto me alla stessa età, in una squadra come la Juventus?"

Un rendimento che è frutto di due componenti, fondamentali allo stesso modo: "Primo, il talento. Senza quello, non puoi fare molto. Dopo, il talento senza lavoro è inutile. Nulla cade dal cielo. Non sarei mai arrivato dove sono senza la forza del mio lavoro".

Infine, la rivalità con Messi: "Essere uno di fronte all'altro in Spagna ci ha permesso di essere migliori ... Al Real ho sentito più la sua presenza rispetto a Manchester, quindi un po' più di pressione. Da un certo punto di vista, è stata una sana rivalità".