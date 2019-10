CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI CELLINO PRANDELLI / Dopo il ko contro il Genoa, la posizione di Eugenio Corini sulla panchina del Brescia è in bilico.

I lombardi sono scivolati al penultimo posto in classifica, anche se con una gara in meno, e devono fare risultato contro l'per non peggiorare la loro situazione. Il tecnico è fortemente a rischio e secondo 'Sky Sport'sta pensando seriamente di sostituirlo. Il presidente delle 'rondinelle' avrebbe infatti già incontrato Cesare, già seguito da vicino tempo fa.