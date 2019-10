Calciomercato Milan, ecco dove vuole andare Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO - Il Milan non sta vivendo un momento positivo e tra i giocatori più criticati dai tifosi c'è senza dubbio Suso per il suo scarso rendimento. Considerate anche le sanzioni imposte dalla Uefa in tema di fair play finanziario, il club rossonero sarebbe disposto a cedere l'attaccante esterno spagnolo per ricavare una ricca plusvalenza.

La pista più calda è quella che porta nella Liga, dove ilda tempo è sulle sue tracce. E l'ex genoano, secondo i media iberici, non vede l'ora di trasferirsi in Andalusia per riabbracciare l'ex ct. Prima, però, Monchi dovrà farà cassa cedendo magari, preso a 15 milioni di euro e valutato adesso 45 milioni.