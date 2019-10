RONALDO PALLONE D'ORO VAN DIJK / Cristiano Ronaldo punta un altro record. Il fuoriclasse portoghese della Juventus ha messo nel mirino il sesto Pallone d'Oro, che gli consentirebbe di staccare Messi e diventare primatista assoluto.

Quest'anno c'è da battere la concorrenza dell'argentino, ma anche di

L'olandese, campione d'Europa pochi mesi fa con il Liverpool, sembrava decisamente in vantaggio sui concorrenti, ma nelle ultime ore Ronaldo potrebbe aver effettuato il sorpasso. Come riporta 'Il Corriere dello Sport', l'ex Real è balzato in testa: da Parigiarrivano indiscrezioni sul sorpasso del portoghese. Una delegazione di France Football è stata a Torino nei giorni scorsi, incontrando a cena Ronaldo e anche il ds della Juventus Fabio Paratici. Ora si attende l'esito delle votazioni e l'incoronazione a Parigi del prossimo 2 dicembre.