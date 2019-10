Napoli, UFFICIALE: lesione al crociato per Malcuit

NAPOLI MALCUIT / Brutte notizie per il Napoli, che perderà per lungo tempo Kevin Malcuit.

Il laterale destro francese, uscito dal campo nel secondo tempo contro la, ha riportato, come annunciato dal club azzurro dopo gli esami medici alla clinica Pineta Grande, la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Come anticipato da Calciomercato.it, Malcuit si recherà a Villa Stuart per una ulteriore visita con il professor Mariani, cui seguirà probabilmente un'operazione chirurgica.