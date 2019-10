JUVENTUS COCA COLA ACCORDO / Continua l'espansione a livello commerciale della Juventus. Agnelli ha annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di crescere ancora a livello esponenziale sia per l'aspetto tecnico che quello di marketing. Detto, fatto.

Il club bianconero ha appena ufficializzato l'accordo con un brand storico come, che sarà Official Partner per i prossimi due anni "per comunicare i valori e l’amore per questo sport attraverso eventi, attività di visibilità e un piano digital dedicato".

Continua il comunicato della Juventus: "Coca-Cola sarà presente nel flagship store UNDICI di Milano, ma anche nei bar, nelle lounge e nelle aree hospitality dell’Allianz Stadium, che vedranno una speciale brandizzazione che celebra l’unione tra il gusto di Coca-Cola e la passione bianconera. Questo accordo si focalizzerà sulla valorizzazione del mercato italiano", ha detto Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer.