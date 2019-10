CALCIOMERCATO INTER / Quella di oggi è destinata ad essere una giornata storica in casa Inter: questo pomeriggio, al termine dell'assemblea dei soci, verrà approvato il bilancio 2018-2019 che sarà chiuso con una perdita superiore ai 40 milioni di euro. Il dato sicuramente più importante è quello relativo ai ricavi che sfioreranno quota 415 milioni, segnando così un record assoluto per la società nerazzurra. Numeri che avvicinano l'Inter sempre di più alla Juventus e che consentono di avere più margine di manovra sul calciomercato, a partire dalla finestra invernale di gennaio. Conte ha esplicitamente richiesto alla dirigenza un intervento sul mercato per colmare le lacune della rosa, dopo gli infortuni che hanno colpito diversi giocatori: la priorità rimane un centrocampista con Vidal che rimane l'obiettivo numero uno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, la cessione di Gabigol per finanziare il mercato: obiettivo Vidal

La dirigenza dell'Inter potrà contare anche su un importante tesoretto di mercato che verrà ricavato dalla cessione di Gabigol. In attesa di capire se il Psg a fine anno riscatterà Icardi (in ballo ci sono anche i riscatti di Perisic e Joao Mario, rispettivamente con Bayern Monaco e Lokomotiv Mosca), l'attaccante brasiliano classe 1996 sarà il grande sacrificato in vista di gennaio. Completamente rinato in patria, Gabigol è vicino ad essere acquistato a titolo definitivo dal Flamengo: Marotta è al lavoro per chiudere la trattativa e potrebbe incassare una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Soldi che verranno prontamente reinvestiti a centrocampo. Il primo nome sulla lista è quello di Arturo Vidal: Conte infatti vorebbe un calciatore abbastanza esperto e con il quale in passato ha avuto modo di lavorare, in modo da facilitare il suo inserimento negli schemi.

Calciomercato Inter, da Matic a Xhaka: le alternative a Vidal

L'ex Juventus è in rottura con, l'Inter ci proverà già a gennaio strappando magari un prestito al

L'Inter monitora sempre con grande attenzione la situazione relativa al futuro di Ivan Rakitic, anche se nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata visti i dubbi tecnici e tattici sollevati da Conte. Per questo l'alternativa numero uno a Vidal resta Nemanja Matic, centrocampista serbo in scadenza di contratto con il Manchester United che ha già avuto modo di lavorare a stretto contatto con Conte ai tempi del Chelsea. Solskjaer fin qui lo ha utilizzato solo per 160 minuti in campionato e l'Inter potrebbe intavolare l'ennesima trattativa con i 'Red Devils', dopo il doppio affare Lukaku-Sanchez concretizzato in estate. Se l'accordo non verrà trovato, Marotta cercherà di assicurarselo a parametro zero in vista dell'estate. In Premier League occhi puntati anche su Granit Xhaka, ai ferri corti con la tifoseria dell'Arsenal: nell'ultimo match di campionato contro il Crystal Palace lo svizzero è stato sonoramente fischiato dal pubblico dell'Emirates e ora il suo futuro è tornato nuovamente in discussione. Attenzione anche a Victor Wanyama e Naby Keita, fin qui protagonisti di un inizio di stagione non di certo esaltante rispettivamente con Tottenham e Liverpool a causa anche di alcuni problemi fisici. L'Inter potrebbe rappresentare per loro la giusta occasione per rilanciarsi. In Italia invece torna di moda il profilo di Alfred Duncan, centrocampista del Sassuolo e della nazionale ghanese cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. La strategia di Conte e Marotta sembra essere chiara: a gennaio si cercherà di inserire a centrocampo un elemento di sostanza, in estate si cercherà il grande colpo da novanta in grado di far fare il salto di qualità decisivo. Tonali, Milinkovic-Savic e van de Beek i primi tre obiettivi: con questi numeri da record ora sognare non è più così impossibile.