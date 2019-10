CALCIOMERCATO INTER MEUNIER KURZAWA ICARDI / L'appello di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Parma non resterà inascoltato. Ieri il tecnico nerazzurro ha incontrato la dirigenza, che sembra quindi intenzionata a intervenire a gennaio sul calciomercato. Qualcosa verrà fatto a centrocampo, con uno o anche due innesti (una mezzala, magari con la cessione di Vecino). Come riporta 'Il Corriere dello Sport', Marotta avrebbe comunicato al Barcellona di non essere interessato né a Rakitic né a Vidal, che potrebbe tornare d'attualità solo in caso di prestito ma il cileno non è comunque una priorità.

Scendono invece le quotazioni di, ritenuto più regista neldi Conte.

L'Inter, però, ha più di un occhio anche alla prossima estate, dove verranno fatti ulteriori investimenti. Tra gli obiettivi c'è anche l'arrivo di un parametro zero di lusso e altre occasioni potrebbero arrivare dal PSG. Mentre Icardi continua a segnare, i nerazzurri non vorrebbero fare sgarbi ai francesi in vista del riscatto. Però di recente a Marotta sarebbero stati offerti da alcuni intermediari Thomas Meunier e Layvin Kurzawa, i due terzini di Tuchel entrambi in scadenza 2020. Due profili giudicati molto interessanti dall'Inter (soprattutto il primo, compagno di nazionale di Lukaku nel Belgio), anche per l'età (molto sotto i 30 anni). Un'altra possibile operazione a zero può essere invece quella che porta a Jan Vertonghen, 32enne difensore del Tottenham. Non solo, ai nerazzurri sarebbe stato proposto anche Exequiel Palacios, centrocampista del River Plate acquistato e poi scartato dal Real Madrid: è un nome che non scalda.