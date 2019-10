FIORENTINA RIBERY SQUALIFICA SPINTA LAZIO / Postpartita movimentato in Fiorentina-Lazio e il grande protagonista, anche se in negativo, è stato Franck Ribery. Il francese - già nervoso dopo la sostituzione - dopo il fischio finale ha protestato in maniera veemente con uno degli assistenti dell'arbitro, nello specifico Passeri. L'attaccante viola non ha digerito il presunto fallo di Lukaku su Sottil nell'azione del gol vittoria di Immobile.

Ribery, però, è andato oltre arrivando addirittura a spintonare per due volte l'assistente e ora rischia una stangata del Giudice Sportivo.

Anche Rocco Commisso ha parlato in maniera forte della direzione di ieri: "È scandaloso quello che ci è successo, Ribery era nervoso e ha sbagliato anche se aveva ragione. Vedremo come muoverci", ha detto il patron della Fiorentina. L'ex stella del Bayern Monaco potrebbe andare incontro a una maxi-squalifica, anche fino a 4 giornate. Quello del francese è un gesto che nel calcio viene punito spesso in maniera pesante, anche Cristiano Ronaldo incappò in uno stop di 5 giornate per la spinta all'arbitro durante Barcellona-Real Madrid.