Calciomercato, 'mal di pancia' Strootman: Roma e Milan vigili

CALCIOMERCATO ROMA MILAN STROOTMAN - "Il Paris Saint-Germain è troppo forte in Francia, fa un campionato a parte: noi dobbiamo fare la corsa su Monaco, Lione e Lille". Pensieri e parole di Kevin Strootman che in zona mista dopo il posticipo in Ligue 1 perso dal suo Marsiglia 4-0 ha palesato tutto il suo malessere.

"Non siamo stati compatti e abbiamo fatto tanti errori individuali: dobbiamo essere più squadra e non cercare alibi". Il centrocampista olandese non è affatto soddisfatto della sua avventura transalpina e non ha mai nascosto che gli sarebbe piaciuto tornare in Serie A:, alle prese con problemi in mediana, potrebbero farci più di un pensiero a gennaio.