Mauro sembra aver trovato la serenità perduta negli ultimi mesi con l'Inter, rilanciadosi in Ligue 1 con la maglia del PSG: l'attaccante argentino anche ieri sera ha trascinato la propria squadra nell'importante successo in campionato rimediato contro il Marsiglia.

Nel post partita Maurito ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono di certo passato inosservate e che potrebbero avere importanti ripercussioni sul suo futuro. Lo stesso però ha fatto Wanda Nara, sua moglie-agente, nei salotti di 'Tiki Taka': la showgirl argentina ha infatti rivelato un importante retroscena di mercato destinato a fare sicuramente scalpore.

Prima del trasferimento in prestito al PSG, i coniugi Icardi hanno preso in considerazione anche la possibilità di passare all'altra sponda del Naviglio. Ecco le sue parole: ''C’era la possibilità di andare al Milan. Io ho detto che per me sarebbe stata più comoda una scelta come il Milan piuttosto che il PSG per la famiglia e i figli, non ho discusso la squadra in sé o il club”.