Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io sport' dopo il pareggio importantissimo rimediato in campionato contro la Juventus: ''E' stato un sabato felice, fare il primo punto nel nostro stadio con la Juventus è un traguardo prestigioso''.

I meriti di Liverani: ''Ha fatto un lavoro straordinario in 2 anni vincendo due campionati consecutivi, è perfettamente integrato in questa società.

Ci dà anche una grande mano furoi dal campo, è parte integrante del progetto''

Lo stadio pieno: ''E' un po' uno dei punti del nostro progetto. Siamo entrati in Serie C quando la squadra veniva da 5 campionati deludenti, con finali playoff persi. Abbiamo cercato di ridare entusiasmo al territorio, puntando tanto sulle famiglie, andando anche nelle scuole. Questi due campionati vinti, dopo aver vissuto l'inferno della C, ha ridato gioia alla piazza. Abbiamo raggiunto quasi quota 20.000 abbonamenti, record assoluto nella storia del Lecce''.

Il mercato: ''Vediamo a gennaio, dovremo farci pronti per fare gli interventi necessari. Prendiamo troppi gol, ma li facciamo anche tanti. Farias e Babacar? Abbiamo fatto grandi sacrifici per poterci assicurare un pacchetto offensivo importante, abbiamo puntato su quello su richieste dell'allenatore''.