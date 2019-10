CALCIOMERCATO INTER PSG ICARDI / In Ligue 1 brilla la stella di Mauro Icardi, andato a segno due volte nel big match di ieri tra PSG e Marsiglia, vinto 4 a 0 dai parigini. I francesi possono quindi godersi il suo ottimo stato di forma, che lo vede esultare da ormai cinque partite consecutive.

Per 'Maurito' si tratta di un chiaro segnale sul suo positivo ambientamento in Francia e sulla possibilità di riscatto del cartellino a fine stagione: clicca qui per restare aggiornato.

Qualora dovesse proseguire il suo importante andamento, infatti, la prossima estate il PSG potrebbe acquistarlo a titolo definitivo ponendo fine al suo legame con l'Inter. Icardi, dal canto suo, sembra aver già dimenticato i nerazzurri, ai quali ha rifilato una 'frecciatina' dopo la doppietta di ieri: "Il PSG è la squadra migliore in cui ho giocato - ha spiegato ai microfoni di 'Canal Football Club' - Mi trovo molto bene, c'è armonia con i miei compagni".