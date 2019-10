p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Federicosta sicuramente vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera: l'attaccante dellanon sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo infatti quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dopo essere stato cercato dal Barcellona in estate, Bernardeschi è rimasto a Torino ma con Sarri le cose sembrano non funzionare per il meglio. I gol siglati in Nazionale durante la sosta contro Grecia e Liechtenstein sembravano aver dato una scossa, ma nelle ultime partite l'ex Fiorentina ha fallito alcune ghiotte occasioni sottoporta che hanno inciso notelvomente sul suo rendimento. I prossimi sei mesi saranno decisivi: Bernardeschi deve tornare ad essere protagonista con la Juventus altrimenti lascerà Torino per cercare di tornare ad essere quel giocatore ammirato a Firenze.