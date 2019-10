Fiorentina-Lazio, Pradè: "Abbiamo parlato con gli arbitri: per noi era fallo"

FIORENTINA LAZIO PRADE' / Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta interna con la Lazio in zona mista, alimentando la polemica per il gol decisivo segnato da Ciro Immobile: "C'è grande amarezza, abbiamo perso a due minuti dalla fine su un episodio molto dubbio: era punizione netta su Sottil, ci dispiace non siano andati a rivederla al VAR. La gara è stata combattuta, contro un avversario forte, ma la Fiorentina non ha demeritato, anzi: abbiamo avuto le nostre occasioni".

ARBITRI - "Per loro non è fallo, ce l'hanno ribadito.

L'arbitro poteva andare a rivederla, vedendola in tv per tutti noi era da sanzionare".

MOMENTO - "Chi ha giocato di meno deve darci il massimo, ma stasera siamo amareggiati e delusi: la partita era finita ed era un buon punto per noi. C'è amarezza".

INFORTUNATI - "Su Caceres e Lirola dobbiamo aspettare, per entrambi problemi ai flessori: non ci saranno mercoledì".

RIBERY - "Non ci ho ancora parlato, sono felice che si sia arrabbiato dopo la sostituzione: vuol dire che vuol essere sempre in campo".

OBIETTIVI - "È un anno di costruzione per noi, oggi affrontavamo un gruppo che gioca insieme da cinque anni, noi lo facciamo da sette partite. Serve calma, pazienza e lavoro: poi punteremo anche noi all'Europa".

