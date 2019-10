ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Vince e convince l'Esteghlal FC di Andrea Stramaccioni, in Iran, che adesso punta ad un posto fra le qualificate alla Champions asiatica. E pensare che l'avventura non era cominciata troppo bene, con la questione del blocco nel paese del Medio Oriente dovuto comunque ad incompresioni fra il tecnico e la società. Bene anche Lanzafame e Sannino in Ungheria, che trascinano l'Honved alla seconda vittoria consecutiva. Ok anche Verratti, che sforna un assist di vera classe per il raddoppio di Icardi. Male invece Cannavaro su tutti: il Guangzhou pareggia 2-2 in casa e si ritrova ad un solo punto di vantaggio sullo Shanghai SIPG che invece vince. Inoltre, la società ha deciso di sospenderlo temporaneamente dalla guida tecnica per seguire un corso di cultura aziendale, come si legge in un comunicato ufficiale. Non il modo migliore per preparare la sfida con lo Shanghai SIPG.

ITALIANS, DA STRAMACCIONI A CANNAVARO: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 - Buona gara la sua soprattutto da filtro davanti alla difesa Blues. Le sue geometrie sono pulite, come sempre. Nessun assist per lui nel 4-2 rifilato fuori casa al Burnley.

ADAM MASINA (Watford) 6 - In campo 74' prima di essere sostituito da Foulquier. Non sfigura nello 0-0 finale ottenuto contro il Bournemouth soprattutto in fase difensiva, ma spinge poco.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea), Patrick Cutrone (Wolverhampton), Moisa Kean (Everton), Angelo Ogbonna (West Ham).

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 7 - Apertura col goniometro per il raddoppio firmato da Icardi, che di testa beffa il difensore in marcatura e il portiere del Marsiglia. Finisce 4-0 per i parigini, che in classifica sono primi a +8 dal Nantes secondo.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6,5 - Al 34' rileva Tempelmann e si rivela decisivo come assit-man per il gol del raddoppio messo a segno da Petersen al 90'. Il Friburgo piega 2-1 il Lipsia.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

CINA

STEPHAN EL SHAARAWY (Shanghai Shenhua) 5,5 - 57' in campo prima della sostituzione con Moreno. Lo Shanghai perde comunque di misura con il Chongqing Lifan.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 5,5 - Il suo Shandong pareggia riprendendo la gara per il rotto della cuffia con un gol al 94'.

Lui però esce molto prima, al minuto 52, dopo una partita poco vivace.

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5 - Finisce 2-2 la gara casalinga con l'Henan Jianye, e il vantaggio dallo Shanghai SIPG si riduce a un solo punto di distacco. La buona notizia, si fa per dire, è la rimonta dei due gol durante la partita. Per il resto sono solo preoccupazioni e lavoro da fare per l'ex campione del mondo, a cominciare dalla momentanea sospensione dalla guida tecnica a cui è stato sottoposto da parte della società.

ROBERTO DONADONI (Shenzen) 5,5 - Pirotecnico pareggio il suo, 4-4 interno col Wuhan Zall dopo l'iniziale svantaggio di addirittura tre gol. La sonora svegliata fa si che la sua squadra agguanti un punto importante, ma non sufficiente a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Resta penultimo a quota 20 punti.

NON HANNO GIOCATO: Eder (Jiangsu Suning).

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 5,5 - Scivolone interno col Melbourne City, che vince 2-1. Lui gioca titolare nel ruolo di trequartista, ma combina poco. In classifica la situazione rimane tranquilla, però.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Apre le danze col Kaposvar fanalino di coda al 16', su calcio di rigore. Con lui in campo, l'Honved è tutt'altra cosa. Sannino può sorridere, ora la classifica è più serena.

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 5,5 - Rileva Gomis al 46', con l'Al-Hilal in vantaggio di una rete, ma senza incidere. La gara finisce addirittura con una sconfitta interna: 1-2 contro l'Al Nasr Riyadh.

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - Sostitusce Deletic al 66', ma l'AEK soccombe comunque in casa dell'Olympiakos 2-0. Pochi spunti.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 - Rileva Kampetsis nel ruolo di unica punta, ma riesce a combinare poco e concretizzare meno. Il Panathinaikos perde comunque 2-1 in casa, contro il modesto AEL Larissa.

DANIELE DE ROSSI (Boca Juniors) - Il Boca giocherà l'1 novembre in traserta col Lanus.

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7 - Vince ancora, 2-0 in casa contro il Kaposvar trascinato anche da un gol di Lanzafame. Che i binari trovati siano finalmente quelli giusti per la risalita? intanto la classifica comincia a sorridere, con un sesto posto a quota 13.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 7 - Vince e convince, nel 2-0 interno rifilato al Pars Janoobi Jam. E pensare che la sua avventura in Iran non era cominciata nel migliore dei modi. Adesso è settimo in classifica a quota 12 punti, a -4 dalla zona Champions asiatica e - 6 dalla vetta.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 5,5

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 5

TOP

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 7