FIORENTINA LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, è intervenuto su 'Sky' dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Abbiamo meritato di vincere, abbiamo avuto sempre la gara in mano e il più delle volte quando fai così, le vinci. Siamo tornati venerdì alle 5 del pomeriggio da Glasgow, non era facile preparare la partita in così poco tempo contro una squadra organizzata come la Fiorentina, quindi onore ai ragazzi.

Dobbiamo migliorare diversi difetti, ma ero tranquillo: in nove partite di campionato e tre di Europa League abbiamo sbagliato solo due mezzi tempi, dovremmo avere molti più punti in classifica per quanto fatto".

RIGORE - "Doveva tirarlo Immobile, eravamo a un minuto dalla fine e Ciro ha detto che era doveroso cederlo a Caicedo, lui sa quanto sia importante Felipe per la squadra, anche se spesso non può essere titolare".

CELTIC - "Oltre ad avere uno stadio con un'atmosfera straordinaria, ci ho portato mio figlio, ha una squadra che gioca a ritmi altissimi, era una sfida complessa".

IMMOBILE - "Non gli manca nulla, sono tre anni che ha battuto tutti i record, è il titolare della Nazionale, è un punto di riferimento. Ha trovato la piena maturità, è un generoso: ieri aveva un problema, non riusciva a stendere il ginocchio e si è curato fino alle 19 di oggi. Sono felice di averlo con noi. Pochi gol alle grandi? Abbiamo vinto una Supercoppa con una sua doppietta, fu protagonista anche quando battemmo la Juve allo Stadium".

