ROMA MILAN ZANIOLO CAPELLO / Serata da incornicare per Nicolò Zaniolo che, dopo la rete di giovedì in Europa League, ha concesso il bis trovando la prima rete in questo campionato e regalando tre punti importantissimi alla Roma contro il Milan. Dopo il gol del definitivo 2-1, il numero 22 giallorosso ha esultato in maniera molto entusiasta, baciando anche lo stemma romanista.

Un gesto forte e simbolico arrivato nei giorni della polemica scatenata dalle parole rivolte da Fabioal giovane interista Esposito ("non seguire la strada di Zaniolo"). Una polemica che ha raggiunto anche la Curva Sud, visto che al momento della sostituzione del giustiziere del Milan, oltre all'ovazione per il calciatore la parte più calda del tifo giallorosso ha dedicato all'allenatore dell'ultimo scudetto un coro abbastanza eloquente ("Capello pezzo di me...").