Inter, Icardi inarrestabile col PSG: ancora una doppietta, che numeri!

PSG MARSIGLIA ICARDI INTER /Mauro Icardi non si ferma più. L'ex dell'Inter è diventato ormai inarrestabile con la maglia del PSG: dopo essersi sbloccato col Galatasaray, l'argentino è andato a segno nelle successive tre gare contro Angers, Nizza e Bruges (doppietta).

Un rendimento straordinario, arricchito da altre due reti ne 'Le Classique' col Marsiglia, in programma questa sera: la punta ha sbloccato la sfida con due reti nei primi 26 minuti, eha poi completato il poker con un'altra doppietta arrivata prima dell'intervallo. Maurito, quindi, è andato a segno in tutti gli ultimi cinque match disputati, firmando il tabellino ben sette volte. Numeri straordinari che avvicinano il diritto di riscatto del PSG, che dovrà sborsare circa 70 milioni per evitare il suo ritorno a Milano.

