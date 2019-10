Serie A, Fiorentina-Lazio 1-2: la decide Immobile al fotofinish

SERIE A FIORENTINA LAZIO CHIESA CORREA / La Lazio passa per 2-1 all'ultimo respiro sul campo della Fiorentina, nel posticipo domenicale della 9a giornata di Serie A. Sfida che inizia con un buon ritmo, i viola sembrano più in palla in avvio creando più volte situazioni interessanti e con Strakosha che deve compiere una parata impegnativa su Chiesa. La Lazio però tiene botta, reclama un rigore per fallo su Lazzari, poi passa in vantaggio con Correa (22'), lanciato in profondità da Immobile in posizione regolare, così come certificato dal Var che corregge il precedente annullamento per fuorigioco.

Subito dopo l'argentino potrebbe raddoppiare masi salva, Fiorentina comunque viva e trascinata da, che inventa per il pareggio di(27'). Ripresa a ritmi meno elevati, anche se le squadre provano comunque a superarsi fino alla fine. Dragowski e Strakosha rispondono però presenti ai tentativi di. Il colpo vincente lo trova Immobile, che all'89' schiaccia in rete di testa un cross di. Nel recupero (97')sbaglia il rigore del 3-1 facendoselo parare da Dragowski, espulsonell'occasione. Tre punti pesantissimi per la Lazio di, che aggancia ilal sesto posto a quota 15.

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20, Napoli 17; Roma 16; Cagliari, Lazio 15; Parma 13; Fiorentina, Bologna 12; Torino 11, Udinese e Milan 10; Sassuolo* e Verona 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* 7; Spal 7; Sampdoria 4