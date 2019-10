Fiorentina-Lazio, Ribery furioso con Montella dopo la sostituzione

FIORENTINA LAZIO RIBERY / Ancora una prestazione di grande livello per Franck Ribery,che nel corso del match tra Fiorentina e Lazio ha servito a Chiesa l'assist per il gol dell'1-1. Il francese, in grande forma, è stato sostituito da Montella al minuto 74', che ha deciso di puntare per l'ultimo quarto d'ora su Kevin Prince Boateng.

Una scelta che, però, non ha trovato assolutamente d'accordo l'ex Bayern Monaco, che ha abbandonato il campo scuotendo il capo e, una volta arrivato in panchina, non ha dato il cinque al tecnico oltre a chiedere, incredulo, insistentemente "perchè?" ai suoi collaboratori. Avrà pure 36 anni, ma la voglia di giocare resta quella di un ventenne.

