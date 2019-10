Arsenal, il capitano Xhaka litiga coi tifosi: interviene Emery

ARSENAL XHAKA TIFOSI / Pomeriggio da dimenticare per Granit Xhaka. Il capitano dell'Arsenal, sostituito dal giovane Bukayo Saka al minuto 66 del match con il Crystal Palace (finito 2-2 con reti di Sokratis, Luiz, Milivojevic ed Ayew), è stato sonoramente fischiato dai suoi stessi tifosi, che hanno causato una reazione furiosa del calciatore: lo svizzero si è portato le mani alle orecchie e ha scosso le braccia, chiedendo sarcasticamente ai sostenitori di fischiarlo ancora più forte.

Come se non bastasse, Xhaka ha poi mandato a quel paese i tifosi, che sui social hanno chiesto al club di cacciarlo via: "Non vogliamo vederlo mai più con la nostra maglia", si legge su Twitter. Il tecnicoha poi provato a gettare acqua sul fuoco: "Ha sbagliato, ma ne parleremo in privato", ha affermato lo spagnolo sul suo capitano, "è stata una reazione da evitare e ne discuteremo. Bisogna reagire con calma alle critiche dei tifosi, lavoriamo per loro".

