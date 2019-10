PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA LAZIO/ Una Lazio d'assalto espugna il Franchi grazie alle reti di Correa e Immobile. Non basta il gol del momentaneo pareggio firmato da Federico Chiesa, ben servito da un Franck Ribery sempre fra i migliori in campo. Male invece Badelj e Milinkovic-Savic.

FIORENTINA

Dragowski 7 - Sul gol può farci poco, ma poi è attento in almeno due occasioni e la ciliegina sulla torta è il rigore parato a Caicedo.

Milenkovic 6,5 - Si conferma ancora una volta come uno dei migliori difensori di questo campionato, buona partita.

Pezzella 5,5 - Sfortunato in occasione del gol della Lazio a tenere in gioco Correa, poi bravo a superare Dragowski.

Caceres 5,5 - Soffre contro un Lazzari ispirato e rischia molto quando spinge l'ex giocatore della SPAL in area di rigore. Dal 39' Ranieri 6,5 - Dopo un inizio a rilento, chiude tutto nella ripresa.

Lirola 5,5 - Poco coinvolto l'ex giocatore del Sassuolo che si propone anche poco in proiezione offensiva. Dal 61' Sottil 5,5 - E' entrato con più grinta in altre occasioni.

Castrovilli 6,5 - Bella partita del gioiello a disposizione di Montella, peccato per l'ammonizione nella ripresa.

Badelj 5 - Un passaggio disastroso nel primo tempo costa ai suoi la rete del primo vantaggio di Joaquin Correa.

Pulgar 6,5 - Continua la crescita dell'ex giocatore del Bologna, sempre in partita e preciso nelle giocate.

Dalbert 6,5 - Ormai non è più una sorpresa, il brasiliano è una certezza assoluta nelle scelte di Montella.

Chiesa 7 - Grande partita della stella della squadra di Vincenzo Montella. Oltre al gol il figlio di Enrico inizia a dimostrare ottime doti da attaccante puro.

Ribery 7 - Cambio prematuro forse quello di Montella, ma il francese è troppo prezioso in vista del turno infrasettimanale. Stasera un assist per lui. Dal 75' Boateng S.V.

All.

Montella 6 - La prestazione non manca mai, serve però più concretezza e l'assenza di un vero centravanti in alcune occasioni si fa sentire.

LAZIO

Strakosha 6 - Incolpevole sul gol e bravo negli altri interventi.

Patric 5,5 - Cresce nella ripresa dopo un primo tempo non particolarmente esaltante.

Acerbi 6 - Ordinaria amministrazione per l'esperto difensore ex Sassuolo e Milan.

Radu 5,5 - Poteva fare qualcosa in più, soprattutto in fase di spinta.

Lazzari 6,5 - Bella la partita dell'ex SPAL, in crescita dopo un inizio di stagione non ai suoi consueti livelli.

Milinkovic-Savic 5 - Prestazione insufficiente del centrocampista serbo mai al centro del gioco dei suoi. Dal 54' Parolo 5,5 - Poteva fare meglio, soprattutto in fase d'impostazione.

Leiva 5,5 - Ci aspettiamo sempre qualcosa in più dal brasiliano, ben contenuto dal dinamismo di Castrovilli e Pulgar.

Luis Alberto 6,5 - Ispirato lo spagnolo. Nel primo tempo un suo duetto con Correa stava per portare i biancocelesti sul doppio vantaggio.

Lulic 5 - Non è la sua partita: impreciso nel gioco corto e troppo irruento nei contrasti dove rimedia anche un giallo. Dal 61' Lukaku 6,5 - La palla messa sulla testa di Immobile è davvero pregevole.

Correa 7 - Il gol è una perla così come gli scambi corti con Luis Alberto ed Immobile, gli manca ancora un pizzico di freddezza. Dal 79' Caicedo 5 - Pochi minuti e un rigore sbagliato che macchia la sua partita.

Immobile 7,5 - Nel primo tempo fa ciò che vuole agendo quasi da numero 10. Nella ripresa decide le sorti della sfida con un grandissimo gol di testa su assist di Lukaku.

All. Inzaghi 7 - Vittoria di prestigio e di carattere in un momento della stagione molto delicato. Decisivo l'ingresso di Lukaku.

ARBITRO: Guida 5 - Nel primo tempo nega un rigore alla Lazio che si poteva concedere per fallo di Caceres su Lazzari. Nei minuti finali invece, in occasione del gol, la spinta di Lukaku c'è ai danni di Sottil. Giusto il rigore per il fallo di mano di Ranieri.

TABELLINO

Fiorentina-Lazio 1-2

Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres (Dal 39' Ranieri); Lirola (Dal 61' Sottil), Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery (Dal 75' Boateng). All. Montella

Lazio(3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic (Dal 54' Parolo), Leiva, Luis Alberto, Lulic (Dal 61' Lukaku); Correa (Dal 79' Caicedo); Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Guida (Torre Annunziata)

Marcatori: 22' Correa (L), 27' Chiesa (F), 89' Immobile (L)

Ammoniti: 43' Luis Alberto (L), 45' Lulic (L), 68' Castrovilli (F), 73' Pulgar (F), 90' Pezzella (F)

Espulsi: 90+' Ranieri (somma di ammonizioni)