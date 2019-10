Liverpool-Tottenham, infortunio per Salah: l'annuncio di Klopp

LIVERPOOL INFORTUNIO SALAH / Vittoria importante, oggi, per il Liverpool, che grazie alle reti di Jordan Henderson e Mohamed Salah su rigore, è riuscito a battere il Tottenham, che si era portato in vantaggio ad Anfield dopo appena un miunuto grazie ad Harry Kane.

I reds restano così saldamente in testa al campionato, con 28 punti raccolti in 10 giornate, ma oggi proprio l'egiziano ha spaventato i suoi tifosi chiedendo il cambio a causa di un problema alla caviglia, che gli ha causato altri problemi nelle scorse settimane. Jurgen Klopp, che lo ha sostituito conha poi parlato delle sue condizioni dopo la partita: "Ha sentito dolore alla caviglia nel corso della gara, ma non è una situazione preoccupante".

