ROMA MILAN PASTORE / Autore di una prestazione positiva, Javier Pastore ha parlato in zona mista al termine di Roma-Milan. “Non so se questo è il vero Pastore, ma sicuramente è un Pastore che sta bene fisicamente e quando sto così posso fare molto meglio. Ho giocato tre partite di seguito e non succedeva da tanto tempo e mi sento molto bene. L’allenatore dal primo momento è stato sempre al mio fianco, quindi non ho mai perso la sua fiducia. Lui mi ha aiutato tanto a stare bene e a fare quello che sto facendo oggi. L’atteggiamento dei tifosi è normale che dipenda anche dai risultati, ma io penso che qui a Roma sono stati più i momenti belli che quelli brutti con i tifosi e noi dobbiamo ringraziare sempre che lo Stadio è così.

Era importante vincere perché vogliamo stare sempre vicini ai primi posti. Oggi abbiamo sofferto un po’ alla fine, ma abbiamo giocato molto meglio delcreando tante occasioni da gol. In campo contro l’? Io mi sento bene, l’importante è recuperare bene in questi due giorni, ma la scelta dipende dal mister. Abbiamo una grande squadra e un grande staff tecnico che ci sta facendo credere che possiamo arrivare in alto. Lotteremo non solo per rientrare in Champions, ma per arrivare il più in alto possibile. Il gol non mi manca, però vado a casa con quel pensiero perché ho avuto quattro occasioni.ha fatto una bella parata, ma potevo fare meglio, però non fa niente. L'importante è che abbiamoche stanno segnando".