Roma, infortunio Spinazzola: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

ROMA INFORTUNIO SPINAZZOLA / L'immensa lista di infortunati che affligge la Roma (Mkhitaryan, Diawara, Kalinic, Pellegrini, Zappacosta, Under, Cristante...) ha rischiato di allungarsi durante la sfida col Milan. Al minuto 77 della gara, infatti, Leonardo Spinazzola ha lamentato un forte dolore all'inguine, chiedendo la sostituzione (Paulo Fonseca ha lanciato il classe '97 Cetin, preferito a Florenzi).

Il problema sofferto dall'ex juventino, però, non dovrebbe essere serio: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , si è trattato semplicemente di crampi, che non gli impediranno quindi di essere disponibile per la trasferta di Udine in programma mercoledì e la supersfida al Napoli, che farà visita ai giallorossi sabato prossimo.

