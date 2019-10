CALCIOMERCATO REAL MADRID RAUL ZIDANE / Zidane in bilico sulla panchina del Real Madrid: Mourinho, Allegri e Raul le opzioni.

Proprio, allenatore del(le giovanili dei Blancos), in alcune dichiarazioni riprese dal 'Mundo Deportivo', ha affermato: "Provo a dimostrare di poter avere un giorno un'occasione. Sono qui da un anno e mezzo come allenatore, tutto quello che posso fare è continuare a lavorare. Per ora sono felice di essere nel mio club, in futuro vedremo che cosa succederà".