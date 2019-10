Roma-Milan, Pioli: "Errori troppo importanti, serve più attenzione"

ROMA MILAN PIOLI / Prima sconfitta per Pioli sulla panchina del Milan, uscito battuto per 2-1 contro la Roma. Il tecnico rossonero, a 'Sky Sport', analizza la prestazione dei suoi: "Mi aspettavo di più, ci abbiamo messo molto del nostro sia nel pareggio con il Lecce che nella sconfitta di oggi. Commessi errori troppo importanti, dovevamo essere più equilibrati sul campo e muoverci di più con la palla. L'inerzia della partita dopo il pareggio poteva passare dalla nostra parte, non si può prendere un secondo gol così. Ma anche sul primo gol l'errore è stato evidente. I numeri sono negativi, inutile negarlo. Dobbiamo e possiamo fare meglio, fatti passi indietro rispetto a domenica scorsa.

Inutile concentrarsi sugli errori dei singoli o di reparto, con più attenzione si poteva portare il punteggio in parità. Abbiamo provato con generosità, ma non siamo più riusciti a riprendere la partita dopo quell'errore. Giro palla che a volte è stato lento, c'erano le possibilità di fare meglio. Non credo sia mancata la cattiveria agonistica, ciò che abbiamo sbagliato sono le scelte e con avversari di questo valore bisogna fare una migliore prestazione dal punto di vista tecnico. Ci sono le qualità per essere più pericolosi e più compatti, in gare così equilibrate il risultato è appeso a un filo. Il problema non è stato la mancanza di coraggio in fase offensiva. Per ora ho preferito cambiare il meno possibile per trovare riferimenti e concetti, ma ci sarà presto spazio per tutti, ci sono tante partite ravvicinate. Giovedì vogliamo tornare a vincere, dobbiamo dimostrarlo sul campo".