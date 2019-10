ROMA MILAN FONSECA ZANIOLO / Vittoria preziosissima per la Roma, che batte 2-1 il Milan e si porta al quinto posto in solitaria, a -1 dal Napoli quarto. Paulo Fonseca ha commentato così la gara: "I giocatori hanno fatto una bellissima partita, lottando molto - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Devo dire che non è facile in questo momento fare tre partite in una settimana ma abbiamo meritato questo risultato.

? Penso che le frasi dinon lo abbiano influenzato, ma ha fatto un'ottima gara e un gol molto importante per noi.? Non è entrato perché quandodoveva uscire, ho pensato dovessimo difenderci bene. Era necessario un giocatore veloce comee con più fisico. Per la classifica, dobbiamo pensare solo alla prossima partita, dopo vedremo. In questo momento dobbiamo fare un passo alla volta. Ho sempre creduto in, non dimentichiamo che ha fatto tre gare in una settimana, ma ha dimostrato tutte le sue qualità e la sua professionalità"