p>ROMA MILAN ZANIOLO / Felice per la vittoria della suacontro il, Nicolòha rilasciato alcune parole a fine gara: "Bisogna continuare così, c'è l'Udinese e bisogna conquistare altri tre punti a Udine - ha spiegato il giovane talento a 'Sky Sport' - Bacio alla maglia? E' stata una bellissima serata soprattutto per la squadra e per i tre punti conquistati. Penso ad allenarmi giorno dopo giorno e faccio parlare il campo. Gol allo stadio 'Olimpico'? Pubblico fantastico, sempre presente. Lo ringrazio per gli applausi di ogni domenica, spero di farli esultare tante altre volte. Segnale al campionato? Pensiamo sempre a vincere. Speriamo di vincere a Udine e vincerle tutte".