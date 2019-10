Calciomercato Roma, indizio di mercato dall'Olimpico

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Dato per titolare un po' in tutte le formazioni della viglia, Alessando Florenzi non ha disputato nemmeno un minuto di Roma-Milan. Mero turnover in vista della sfida di mercoledì contro l'Udinese? La tesi non convince del tutto, soprattutto alla luce di quanto accaduto sul campo.

Per sostituire l'infortunato Spinazzola, Fonseca ha preferito inserire Cetin, all'esordio stagionale e anche quando c'è stato da richiamare in panchina Zaniolo, l'allenatore portoghese ha preferito puntare supiuttosto che inserire il numero 24 giallorosso, provato spesso proprio nel ruolo di esterno d'attacco in settimana.