SERIE A ROMA MILAN / Il big match della nona giornata di Serie A si è disputato alle ore 18 all'Olimpico di Roma. I giallorossi di Fonseca hanno ospitato il nuovo Milan targato Pioli a caccia della prima vittoria del suo ciclo in rossonero. L'avvio di gara è di marca ospite con Leao e Paqueta che cercano spesso la conbinazione provando ad impensierire Pau Lopez. Le prime vere chance sono però dei padroni di casa prima con Pastore che per ben due volte prova a sorprendere un buon Donnarumma. La crescita dei capitolini è costante e trova sfogo definitivo al 38' in occasione del gol del vantaggio firmato da Edin Dzeko che di testa tramuta in rete una torre perfetta di Mancini che a conti fatti manda le squadre negli spogliatoi con i giallorossi in avanti. Al rientro in campo il leitmotiv sembra non cambiare con Kolarov e Smalling che in rapida successione sfiorano il colpo del KO che però non arriva consentendo al Milan di rimettere momentaneamente le cose in pari con il destro deviato di Theo Hernandez che beffa Lopez. La gioia di Pioli dura però appena 3 minuti: al 59' ci pensa infatti Zaniolo con un bel piazzato mancino a riportare avanti la truppa di Fonseca che caricata dal nuovo vantaggio colleziona chance in serie per chiudere la contesa con i vari Mancini, Pastore e Zaniolo.

Il punteggio però non cambia più e la Roma si riporta a ridosso del Napoli in classifica incendiando la corsa Champions.

Roma-Milan 2-1

RETI: 38′ Dzeko, 55′ Theo Hernandez, 58′ Zaniolo

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola (76′ Cetin), Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Mancini; Zaniolo (82′ Santon), Pastore, Perotti (53′ Antonucci); Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Florenzi, Santon, Calafiori, Darboe, Riccardi. All.: Fonseca

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (51′ Calabria), Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà (63′ Piatek), Biglia (71′ Bennacer), Kessie; Suso, Leao, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Duarte, Gabbia, Krunic, Castillejo, Borini, Rebic. All.: Pioli

AMMONITI: 40′ Mancini, 48′ Musacchio, 64′ Biglia, 74′ Calhanoglu, 77′ Antonucci, 82′ Cetin, Kolarov, 95' Romagnoli

ARBITRO: Orsato

CLASSIFICA: Juventus 23 punti; Inter 22; Atalanta 20, Napoli 17; Roma 16; Cagliari 15; Parma 13; Lazio*, Fiorentina*, Bologna 12; Torino 11, Udinese e Milan 10; Sassuolo* e Verona 9; Lecce e Genoa 8; Brescia* 7; Spal 7; Sampdoria 4

*una partita in meno