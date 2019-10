Premier League, Liverpool-Tottenham 2-1: remuntada 'Reds'

PREMIER LEAGUE LIVERPOOL TOTTENHAM / A distanza di una manciata di mesi dalla finalissima di Champions League si ritrovano di fronte Liverpool e Tottenham per la decima giornata di Premier League. Avvio shock per i padroni di casa che finiscono sotto dopo appena un minuto per mano di Harry Kane che da due passi ammutolisce 'Anfield'. Eriksen sfiora quindi il raddoppio a metà frazione prima della reazione del Liverpool che costringe Gazzaniga ad un doppio salvataggio al 27' che fa da preludio alle successive occasioni capitate ad Alexander Arnold e Mane. Al rientro dagli spogliatoi il gol è nell'aria ed arriva puntuale al 52' con Jordan Henderson che abbatte la retroguardia 'Spurs' appena due minuti dopo la traversa di Son. Il pareggio carica a dovere i ragazzi di Klopp che sfiorano a più riprese un vantaggio che arriva ad un quarto d'ora dal termine con un calcio di rigore di Salah.

Nel finale ci provano Rose e Son ma il risultato non cambia più e i 'Reds' si riportano a +6 sul City.

Liverpool-Tottenham 2-1

Reti: 1' Kane (T), 52' Henderson (L), 75' rig. Salah (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum (77' Milner); Salah (85' Gomez), Firmino (93' Origi), Mané. All. Klopp

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier (83' Lucas Moura), Sanchez, Alderweireld, Rose; Winks (63' Ndombele), Sissoko; Eriksen (88' Lo Celso), Alli, Son; Kane. All. Pochettino

Ammoniti: Lovren, Alexander-Arnold, Milner (L); Sissoko, Rose, Ndombele (T)

Classifica: Liverpool 28 punti; Manchester City 22; Leicester, Chelsea 20; Arsenal 16; Crystal Palace 15; Bournemouth, Manchester Utd, West Ham, Sheffield Utd 13; Brighton, Burnley, Tottenham, Wolverhampton 12; Aston Villa 11; Everton 10; Newcastle 9; Southampton 8; Norwich 7; Watford 5.