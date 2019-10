ROMA MILAN ADANI / Lele Adani molto critico durante il match di Serie A tra Roma e Milan.

In occasione della seconda rete giallorossa, arrivata con dopo una disattenzione difensiva dei rossoneri, l'opinionista di 'Sky Sport' ha commentato in modo severo l'atteggiamento milanista. Molto chiaro il suo concetto espresso in telecronaca: "Mancano due mesi a Natale, ma il Milan continua a fare regali. Troppi errori tecnici, già stava rischiando il 2 a 0 nel primo tempo".