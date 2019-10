CALCIOMERCATO INTER MILAN OZIL DC UNITED MLS / Legato all'Arsenal da un contratto fino al 2021, Özil sembra sempre più in procinto di lasciare i 'Gunners' nei prossimi mesi. Il tedesco di origini turche è finito ormai ai margini del progetto e l'addio sembra quasi inevitabile viste anche le ultime parole di Emery.

Tra le varie pretendenti all'ex Werder Brema sono state spesso accostate anche, soprattutto nell'ultima finestra estiva di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La fila per Özil rimane però ancora molto lunga come confermato anche da 'Bleacher Report' che iscrive alla corsa anche il DC United che sarebbe sulle tracce del centrocampista offensivo che piace a diverse big in Europa. Ipotesi MLS quindi per il tedesco per cui l'ostacolo più importante rimane l'alto ingaggio.